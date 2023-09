Brandizzo, la scritta “Assassini” davanti alla sede della Sigifer

Una scritta “Assassini – Basta appalti” è comparsa davanti alla sede della Sigifer, l’azienda di Vercelli che aveva in appalto i lavori a Brandizzo in provincia di Torino, dove cinque operai sono morti in un incidente ferroroviario. Accanto alla parole una piccola stella a cinque punte. Per la strage i pubblici ministeri hanno indagato Andrea Girardin Gibin, capocantiere della società, e il tecnico di Rfi Antonio Massa. La settimana scorsa negli uffici della procura eporediese sono stati sentiti alcuni dipendenti ed ex dipendenti dell’azienda vercellese. Questa sera nel Duomo di Vercelli è in programma una veglia di preghiera convocata dall’arcivescovo Marco Arnolfo.

Foto copertina da: La Stampa

