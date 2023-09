Iss, lascia Brusaferro: al suo posto il cugino del sottosegretario Fazzolari

Silvio Brusaferro lascia l’Istituto Superiore di Sanità. E da oggi riprende il suo posto di professore di igiene all’Università di Udine. E al suo posto subentra Rocco Bellantone, 70 anni, chirurgo endocrinologo. Ma anche cugino di primo grado del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari. Bellantone, ex preside della facoltà cattolica Agostino Gemelli, è originario di Villa San Giovanni. Occuperà il ruolo di commissario straordinario in attesa del decreto che lo nominerà presidente dell’Istituto. Il Corriere della Sera fa sapere che Bellantone è stato scelto in una rosa di 12 aspiranti. Una commissione indicata dal ministro della Sanità Orazio Schillaci ha selezionato tre nomi. Poi è arrivata la scelta di Bellantone. Che dovrebbe essere commissario per sei mesi.

Rocco Bellantone: il curriculum

Il curriculum di Bellantone è di grande interesse scientifico. Ma la sua nomina dovrà essere approvata dal Consiglio dei Ministri, mentre il Parlamento ascolterà l’interessato. Che si è detto intanto onorato e grato per la scelta. Dal 2010 al 2022 è stato preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Oltre che presidente del Club delle UEC – Associazione delle Unità Endocrinochirurgia Italiane – è membro di numerose società scientifiche nazionali e internazionali. Ha diretto l’Unità operativa di Chirurgia Endocrina Metabolica del Policlinico Gemelli. È stato a capo del Centro Dipartimentale di Chirurgia endocrina e dell’Obesità . E anche direttore del Governo clinico della Fondazione Policlinico Gemelli. Da presidente della I sezione Consiglio superiore di sanità, ha organizzato e diretto l’ospedale Covid della fondazione Gemelli presso la struttura Columbus.

La ricerca scientifica

È autore di circa 600 lavori scientifici su argomenti di interesse sperimentale e clinico ed è stato invitato quale relatore ufficiale a oltre 100 convegni internazionali. Inoltre, ha tenuto letture magistrali in qualità di visiting professor nelle più prestigiose Università mondiali. Tra queste, l’”Harvard Medical School”. Infine, è stato insignito di onorificenza Vaticana nel 2013 e nel 2017 ha ottenuto l’onorificenza di Grande Ufficiale della Repubblica Italiana.

Leggi anche: