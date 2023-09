Migranti, la Germania sospende il meccanismo di solidarietà: «Stop ai richiedenti asilo dall’Italia»

La Germania avrebbe parzialmente sospeso il meccanismo di solidarietà volontaria europea per quanto riguarda i richiedenti asilo in arrivo dall’Italia. Lo ha rivelato il quotidiano Welt, spiegando che ad agosto il governo tedesco ha informato quello italiano che «a causa della forte pressione migratoria verso la Germania» e della «continua sospensione dei trasferimenti di Dublino», i processi di selezione dei migranti per la redistribuzione sono stati interrotti e «rinviati fino a nuovo ordine». La sospensione degli accordi non riguarda quelli già in essere e le autorizzazioni già concesse: per cui i migranti che hanno già ottenuto il via libera «continueranno ad essere accettati», avrebbe spiegato la ministra dell’Interno tedesco Nancy Faeser. Oltre alle motivazioni ufficiali però, la mossa di Berlino secondo Welt sarebbe una reazione al rifiuto del governo Meloni negli ultimi mesi di autorizzare i trasferimenti rispettando il regolamento di Dublino. Ad esempio, nei casi in cui in Germania vengano identificati dei migranti per i quali il primo paese di arrivo in Europa è stato l’Italia. Nel dicembre 2022, ricorda il quotidiano tedesco, il governo italiano ha inviato una lettera ai paesi dell’Unione Europea in cui annunciava che i trasferimenti dei migranti verso l’Italia sarebbero stati temporaneamente cancellati a causa di «motivi tecnici emersi improvvisamente e legati alla mancanza di capacità di accoglienza».

