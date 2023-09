Esplodono le cisterne: il vino inonda le strade in un villaggio del Portogallo – Il video

A causa di un incidente gli abitanti di Sao Lourenco do Bairro ad Anadia in Portogallo si sono ritrovati con le strade inondate di vino rosso. I produttori del vino si sono scusati con la popolazione per l’incidente, che ha coinvolto due depositi di vino DOC. Il fatto è avvenuto domenica 10 settembre. I vigili del fuoco sono stati allertati della fuoriuscita di vino. Sono poi riusciti a convogliare il liquido e a direzionarlo verso un impianto di scarico di acque reflue. Non sono ancora chiari i motivi dell’esplosione.

