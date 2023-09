Apple, addio al cavo lightning: perché con i nuovi iPhone 15 si passa alla porta Usb-C

Dopo undici anni, Apple ha sostituito l’ormai iconico cavo lightning con la porta Usb-C, in linea con le norme europee sul caricabatterie unico. La svolta è arrivata in occasione della presentazione dei nuovi iPhone 15, che hanno confermato le indiscrezioni dei mesi scorsi. La nuova linea di dispositivi svelata ieri a Cupertino, in California, anticipa la scadenza fissata dal parlamento europeo lo scorso anno, che prevede l’obbligo per i produttori tecnologici di adeguarsi alle nuove regole sul caricabatterie universale entro la fine del 2024. La norma approvata in via definitiva da Bruxelles ha l’obiettivo di favorire il riciclo e cercare di ridurre i rifiuti elettronici. Una direzione che Apple sembra aver sposato pienamente, presentando – tra le altre cose – anche il primo Apple Watch realizzato con il 100% di energia rinnovabili.

Le novità dei nuovi iPhone

Nel tradizionale appuntamento di settembre, diventato ormai un rito per Apple, l’azienda fondata da Steve Jobs ha lanciato la nuova linea di iPhone 15, composta da quattro modelli (base, Plus, Pro e Pro Max) che mantengono le dimensioni degli anni precedenti ma con la cornice intorno allo schermo più sottile. Una delle principali novità è il soccorso stradale via satellite, un modo con cui, a partire dagli Usa, gli automobilisti potranno sfruttare l’iPhone per richiedere assistenza per problemi durante il viaggio. I telefoni saranno disponibili dal 22 settembre e i prezzi per i modelli Pro, quelli più accessoriati, partono da 999 dollari e 1.199 dollari. In Francia, la presentazione della nuova linea iPhone è stata accompagnata da una brutta notizia per Apple. L’Agenzia nazionale per le frequenze francese (Anfr) ha deciso infatti di vietare la vendita di iPhone 12, in vendita dalla fine del 2020, perché non conforme ai valori limite per le onde elettromagnetiche.

Credits foto: EPA/John G. Mabanglo | I nuovi iPhone 15 presentati al campus Apple Park di Cupertino, in California (12 settembre 2023)

