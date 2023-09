Il blockbuster Barbie lancia l’ingresso in borsa della tedesca Birkenstock

Il marchio di calzature, lo scorso martedì, ha presentato un’offerta pubblica iniziale per quotarsi a Wall Street

Forse era già il sandalo più famoso al mondo. Ma è il successo del film di Barbie ad averlo consacrato a icona assoluta nel campo delle calzature estive. In una scena, l’attrice Margot Robbie sceglie di indossare un paio di Birkenstock al posto dei tacchi alti, elevandole così da calzature pratiche e poco glamour a dignitarie dei più alti ranghi della moda. Proprio sulla scia del blockbuster che ha sbancato i botteghini estivi, la società Birkenstock Holding ha deciso di presentare un’offerta pubblica iniziale alla Securities and Exchange Commission americana, ovvero l’Ipo che prelude alla quotazione a Wall Street. L’annuncio è stato fatto martedì 12 settembre, ma non sono stati resi pubblici i dettagli dell’operazione. Secondo alcune indiscrezioni, l’azienda fondata 250 anni fa nella Germania rurale potrebbe essere valutata oltre 8 miliardi di dollari.

