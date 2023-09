New York, il burlone in cuffia da bagno che ha interrotto la Fashion Week – Il video

Un burlone ha interrotto una sfilata di moda durante la Fashion Week di New York sfilando con una cuffia da bagno in testa. L’uomo, come si vede nel video, è stato poi preso in carico dagli addetti alla sicurezza. Uno di loro l’ha sollevato di peso dalla passerella e l’ha riportato dietro le quinte. Non è chiaro cosa sia successo al malcapitato, che si è comunque guadagnato il suo quarto d’ora di notorietà grazie a un video che ha fatto il giro dei media americani e dei social. Non è stata l’unica invasione di campo di questa Fashion Week. Alcuni manifestanti della associazione animalistica Peta hanno fatto irruzione alle sfilate di Coach e Michael Kors e anche loro sono stati portati via a forza dalla security.

Video da: Nexta

