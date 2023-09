Caivano, nuovo blitz al Parco Verde: mobilitati oltre 400 uomini delle forze dell’ordine – Il video

A quasi dieci giorni dall’ultimo blitz della polizia, oggi – 14 settembre – le forze dell’ordine hanno lanciato una nuova vasta operazione a Caivano. L’intervento interforze è partito questa mattina all’alba e ha coinvolto oltre 400 operatori tra polizia, carabinieri e guardia di finanza. Anche questa volta gli sforzi si sono concentrati soprattutto sul Parco Verde, teatro dei ripetuti abusi sessuali ai danni delle due cuginette minorenni da parte di alcuni ragazzi della zona. Il blitz di questa mattina, a cui hanno preso parte anche alcuni reparti specializzati delle forze dell’ordine, è stato controllato dall’alto da due elicotteri: uno della polizia e uno della guardia di finanza.

A inizio settembre, la premier Giorgia Meloni ha visitato Caivano e promesso l’inizio di una «operazione di bonifica del Parco Verde» per sottrarre il territorio al controllo della camorra. Allo stesso tempo, il governo ha approvato il cosiddetto «decreto Caivano», che ha l’obiettivo di contrastare «la povertà educativa e la criminalità minorile». Tra le principali novità c’è l’abbassamento da nove a sei anni della soglia della pena che consente di applicare la misura della custodia cautelare per i minorenni. Il decreto prevede anche la nomina di un commissario alla riqualificazione del quartiere. Si tratta di Fabio Ciciliano, medico della Polizia di Stato, che dovrà gestire i 30 milioni di euro stanziati per il piano di interventi contro il degrado nel comune campano.

Credits video di copertina: TWITTER/Polizia di Stato

