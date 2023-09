L’ItalVolley vola in finale agli Europei: battuti i campioni olimpici della Francia 3-0

L’Italvolley si sbarazza anche della Francia e vola in finale. Davanti al pubblico del PalaEur di Roma la Nazionale ha battuto i campioni olimpici, allenati dall’italiano Andrea Giani, nella semifinale degli Europei con un tondo 3-0. Gli azzurri, campioni in carica d’Europa e del Mondo, affronteranno in finale sabato 16 settembre la Polonia, che si è guadagnata la finale superando la Slovenia 3-1. Il primo set conquistato dall’Italia si è combattuto punto a punto fino a quando gli Azzurri sono riusciti a riportarsi avanti 19-18 e poi mantenere il vantaggio e chiudere 25-21. Il secondo set ha visto gli uomini di Ferdinando De Giorgi sempre avanti, chiudendo 26-19 con l’errore decisivo di N’Gapeth in battuta. Il terzo set è iniziato bene con gli Azzurri subito avanti, anche se i campioni olimpici hanno dato l’impressione di avere la forza di reagire. Ma l’ItalVolley non ha perso la concentrazione, ha allungato il distacco sugli avversari e non ha dato loro la possibilità di riaprire il match. Fibrillazione negli ultimi punti, ma il set è andato all’Italia, 25-23. L’Italia arrivava da sei sfide vinte su sei, avendo perso solo due set contro la Germania e altri due con l’Olanda. Al termine della vittoria in semifinale, il presidente del Coni Giovanni Malagò ha annunciato che alla finale di sabato assisterà anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella dal PalaEur.

Leggi anche: