Roma, smottamento a piazza Venezia nel cantiere per la Metro C: «Traffico deviato, al lavoro per risolvere la situazione»

Questa notte si è verificato uno smottamento a Piazza Venezia, a Roma, in uno dei cantieri interessati dai lavori della nuova Metro C. Il cedimento del terreno ha interessato anche la parte carrabile della piazza. A renderlo noto è il Campidoglio, che in una nota aggiunge: «Il traffico è deviato verso lungotevere con ripercussioni sul traffico della zona». Sul posto sono presenti numerose pattuglie della polizia locale, che stanno cercando di gestire le criticità alla circolazione deviando il traffico lungo altre direttrici della città. «Le imprese – precisa il comune di Roma – sono sul cantiere per cercare nel minor tempo possibile di normalizzare la situazione».

Credits foto: ANSA/Maurizio Brambatti | Il cantiere della Metro C a Piazza Venezia, Roma (27 aprile 2020)

