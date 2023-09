«Kadyrov sta male, è in coma», l’indiscrezione degli 007 di Kiev sul leader ceceno

Le condizioni di salute del leader della Cecenia Ramzan Kadyrov sarebbero crollate nelle ultime ore, secondo il capo dell’intelligence ucraina. A Ukrinform, Andriy Yusov ha confermato la voce che, secondo i media di Kiev, sarebbe partita da alcuni canali Telegram ostili al dittatore vicino a Vladimir Putin. Secondo il capo degli 007 ucraini, Kadyrov «ha avuto un’altra grave riacutizzazione e negli ultimi giorni è stato in condizioni molto gravi». Secondo Rbc-Ucraina, il leader ceceno sarebbe addirittura in coma, dopo che gli ultimi tentativi dei medici di curarlo non sono andati a buon fine.

Il medico dagli Emirati Arabi Uniti

L’ex vice premier ceceno, oggi in esilio, Akhmed Zakaev, sostiene che Kadyrov di recente ha perso molto peso, apparendo sempre più gonfio. Secondo l’oppositore del dittatore ceceno, in alcuni video sarebbe evidente come abbia anche difficoltà ad aprire gli occhi. Il sospetto sollevato dagli oppositori di Kadyrov è che abbia una malattia ai reni e che per curarsi abbia fatto arrivare in Cecenia un medito degli Emirati Arabi Uniti, non fidandosi dei medici di Mosca. A curare Kadyrov sarebbe arrivato a Grozny il dottor Yasin Ibrahim M. El-Shahat, capo del dipartimento di Nefrologia dell’ospedale Burli di Abu Dhabi.

La corsa per smentire le voci

Appena una decina di giorni fa, Kadyrov aveva provato a rispondere alle voci insistenti sul peggioramento della sua salute con un video da aspirante atleta. Il leader ceceno si era mostrato mentre si impegnava a correre su un tapis roulant in una sala con quadri con cornici dorate, lampadari sfarzosi e mobili appariscenti. Il tutto mentre Kadyrov sembrava annaspare durante la corsa.

