Milano, morto dopo due giorni di agonia il 23enne aggredito in zona Darsena

È morto dopo due giorni di agonia il 23enne aggredito in zona Darsena a Milano alle 4 di notte dello scorso mercoledì. Il ragazzo era stato ritrovato a terra incosciente e portato in codice rosso al Policlinico di Milano. Il ragazzo era uscito dal coma il giorno dopo l’aggressione, con i medici che parlavano di «cauto miglioramento». Ma le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso di oggi, 15 settembre. Per l’aggressione era stato arrestato un 28enne tunisino, interrogato oggi dal gip nel carcere di San Vittore. Per lui l’accusa ora diventa di omicidio. Subito dopo essere stato fermato, il 28enne si era difeso spiegando alla polizia di aver visto la vittima importunare una donna, per questo sarebbe intervenuto scagliandosi contro il 23enne. La sue versione però non avrebbe trovato riscontri dalle prime analisi sulle immagini della videosorveglianza della zona.

