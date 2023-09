Milano, nubifragio nella notte: il Seveso esonda per pochi minuti. Rallentamenti alla circolazione e linee sospese

La scorsa notte su Milano sono caduti oltre 60mm di pioggia nel giro di tre ore. Il violento temporale è cominciato poco dopo le 2 e si è concluso appena prima dell’alba. Al momento non si registrano vittime o feriti gravi. Il fiume Seveso è esondato per pochi minuti, salvo poi rientrare, tra via Valfurva e viale Istria. Altri due fiumi che passano per Milano, l’Olona e il Lambro, sono sotto stretto monitoraggio. Anche se l’esondazione del Seveso è durata tecnicamente solo pochi minuti, le forti precipitazioni della scorsa notte fanno temere un’ondata di piena, con la possibilità che si ripetano gli ormai annosi allagamenti nel quartiere Niguarda, nella periferia Nord di Milano. Un’ipotesi esclusa, almeno per ora, dall’assessore alla Sicurezza Marco Granelli. «Seveso e Lambro sono in lenta discesa perché stanno smaltendo la molta acqua caduta nelle scorse ore su Nord Milano e Brianza – ha scritto l’assessore milanese in un post su Facebook -. Possiamo dire che ora non c’è più pericolo esondazione».

Gli allagamenti

Proprio per prevenire nuove esondazioni e allagamenti, nelle scorse settimane sono partiti finalmente i lavori di costruzione della nuova vasca per il fiume Seveso. Un investimento di circa un milione di euro per il comune di Milano, con cui si spera di porre rimedio una volta per tutte al problema. In mattinata, sono tre i sottopassi ancora allagati. Si tratta di via Negrotto, via Silla e via Gogne. Più critica la situazione in via Filzi, dove nella notte un grosso albero è caduto in strada. La pianta si è schiantata su una pensilina dell’Atm (l’azienda che gestisce il trasporto pubblico in città), ha abbattuto i cavi elettrici, travolto due auto in sosta e sfondato la vetrina di un negozio. Sulle linee di superficie, in particolare quelle tranviarie, sono in corso rallentamenti. Le linee interessate sono la 1, 2, 3, 5, 9, 10, 12, 14, 16, 19 e 33.

La situazione nell’hinterland

La zona ovest del Milanese è stata la più colpita dal temporale della scorsa notte. I vigili del fuoco hanno effettuato circa trenta interventi nei comuni di Legnano, Nerviano, Vanzago e San Vittore Olona. In mattinata, gli uomini del soccorso acquatico sono intervenuti in un sottopasso allagato a Pogliano Milanese, dove una donna è rimasta bloccata all’interno della sua auto.

Credits foto: ANSA/Sergio Pontoriero | Il fiume Seveso esondato nella notte a viale Ca Granda, a Milano (15 settembre 2023)

