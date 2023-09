Roma, la prostituta accusata di aver estorto 100 mila euro a un manager della Rai

La prostituta di cittadinanza moldava Adina Manolache è stata arrestata con l’accusa di aver estorto 100 mila euro a un suo cliente. Si tratta di un manager della Rai che l’aveva conosciuta su un sito di incontri. Il Corriere della Sera di Roma racconta che l’uomo è caduto in una trappola, forse organizzata insieme ad altri. Il funzionario di viale Mazzini ha versato a più riprese soldi alla ragazza che gli aveva detto di essere sotto sfratto a Labaro. E preoccupata perché uno dei suoi figli doveva sottoporsi a un intervento chirurgico. Le aveva anche detto di essere perseguitata da alcuni malavitosi. L’uomo ha dato alla donna anche il suo bancomat per effettuare prelievi. E ha pagato le spese per il presunto funerale della sorella. Il 66enne stava vivendo un periodo emotivo difficile a causa della scomparsa della sua compagna. Lui ha ricevuto anche minacce dirette. Mentre lei per giustificare le spese gli ha detto di essere una ludopatica. La escort gli ha anche detto che i malavitosi sapevano dove lui abitava. Ed effettivamente una notte il funzionario ha ricevuto la visita di un individuo, fuggito in auto dopo aver suonato al citofono di casa sua. L’episodio lo ha convinto a denunciare. E Manolache è stata arrestata. Ora la procura cerca i suoi presunti complici.

Foto copertina da: Corriere della Sera Roma

