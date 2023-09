Lampedusa, il neonato morto sulla barca dei migranti

È nato sul barchino, durante la traversata. Ed è morto poco dopo il piccolo la cui salma è stata appena sbarcata al molo Favarolo di Lampedusa. Sulla carretta, soccorsa da una motovedetta della Capitaneria di Porto, viaggiavano una quarantina di migranti. Tra cui la mamma del piccolo, che durante la traversata ha iniziato ad avere le contrazioni. E che poi ha partorito, aiutata da alcuni compagni di viaggio. Il neonato sarebbe morto subito dopo il parto senza potere essere soccorso. Ma sulla tragedia sono ancora in corso accertamenti. Il piccolo, in una bara bianca, è stato trasportato al cimitero di contrada Imbriacola e la mamma portata in ambulanza al Poliambulatorio dell’isola.

Leggi anche: