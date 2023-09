Roma, 13enne muore investito su via Casilina davanti casa: auto abbandonata e conducente in fuga

Non è stato ancora rintracciato il pirata della strada che la scorsa notte, tra sabato 16 e domenica 17 settembre, ha investito e ucciso un ragazzo di 13anni davanti alla sua abitazione, a pochi metri dalle strisce pedonali. Mohamed, di origine egiziana, stava attraversando la strada all’altezza del civico 2077 di via Casilina, zona Borgata Finocchio, alla periferia est della capitale, quando una macchina bianca – una Golf secondo la Repubblica – è passata a tutta velocità e lo ha travolto, sbalzando il corpo di alcuni metri. Il conducente non si è fermato, ha proseguito la corsa e si è dileguato. Il 13enne era con la sua famiglia, con la quale stava rientrando a casa dopo una festa di compleanno, non distante da dove il padre gestisce una pizzeria. Il bambino è stato immediatamente soccorso ma per lui non c’era nulla da fare. A causa della velocità del veicolo e della forza dell’impatto, Mohamed è morto sul colpo. La famiglia ha immediatamente chiamato la polizia che si è messa sulle tracce del veicolo. L’auto, che era stata vista andare in direzione Zagarolo San Cesareo e secondo alcune testimonianze era già sfrecciata in quel tratto, è stata poi individuata nella notte dai vigili del fuoco, abbandonata ai lati della strada. Secondo quanto appreso dal quotidiano romano, sarebbe intestata a una società di noleggio che l’aveva affittata e al momento non si conosce l’identità di chi era alla guida. Ora il mezzo è sotto sequestro e proseguono accertamenti e verifiche per l’identificazione del pirata.

