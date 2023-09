Roma, il pirata che ha ucciso il 13enne si costituisce. La Golf a noleggio dalla società sponsorizzata dall’influencer 1727 Wrldstar

La persona che ha investito e ucciso un ragazzino di 13 anni a Roma all’altezza del civico 2077 di via Casilina, zona Borgata Finocchio, si è costituita. Nei suoi confronti è arrivata una denuncia a piede libero. Le indagini della polizia locale di Roma Capitale sono in corso. Il pirata della strada era scappato dopo l’investimento. Mentre i vigili urbani del sesto gruppo hanno ritrovato la sua auto vuota a bordo strada all’altezza di Colonna. Si tratterebbe di una Golf bianca presa a noleggio dalla società collegata al noto influencer Algero Corretini, conosciuto anche come 1727 Wrldstar. Sull’auto, secondo le prime testimonianze, c’erano due persone. L’incidente è avvenuto intorno alle 2 di notte di domenica 17 settembre.

150 chilometri all’ora

L’auto già aveva attirato l’attenzione dei residenti che l’avevano vista sfrecciare in quella stessa zona, la borgata Finocchio, estrema periferia est della città. I familiari di Mohamed stavano festeggiando l’inaugurazione della pizzeria di famiglia. Sharif, di origine egiziana ma da oltre dieci anni in Italia, l’aveva aperta a pochi metri da casa sua. Il ragazzino è uscito per attraversare. Poi è stato trascinato sul cofano dell’auto per 30 metri, dopo di che è stato schiacciato dalla vettura. Un frammento dell’auto pirata ha rivelato il dettaglio del noleggio. C’era scritto “World Rent 1727”. La società a noleggio ha sede in Repubblica Ceca. Ed è sponsorizzata dall’influencer Corretini, diventato famoso per l’incidente stradale mentre si riprendeva in diretta social e la frase “Ho preso er muro fratellì”.

La società di noleggio World Rent 1727

Di recente Corretini è stato condannato a 4 anni di carcere per aver picchiato l’ex fidanzata e per aver minacciato di darle fuoco. L’edizione romana di Repubblica fa sapere che ora gli inquirenti vogliono capire se la società aveva i permessi in regola per il noleggio. Quello dell’autonoleggio, fa sapere il quotidiano, è uno dei tanti business sponsorizzati da Corretini, che ha anche uno shop online, criptovalute e Forex sponsorizzati attraverso il suo account Instagram. Nel settembre 2022 1727 Wrldstar è stato protagonista di un altro incidente con una Jaguar a noleggio.

Il piccolo Mohamed

La salma del bambino è stata portata all’ospedale di Tor Vergata per l’autopsia. Mohamed avrebbe compiuto 14 anni il prossimo 23 novembre. Viveva tra l’Italia e l’Egitto, ma da un anno si era stabilito a Finocchio insieme al padre Sharif. A breve i due dovevano essere raggiunti dalla madre e dagli altri fratelli. Mohamed era pronto a iniziare la seconda media alla scuola Domenico Savio, poco distante da casa.

