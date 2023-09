Dall’urlo di Anna Oxa a The Office. I migliori meme su It-Alert, testato oggi in Lombardia

Difficile che qualcuno non lo sapesse, dato che il test di It-Alert in Lombardia di oggi era stato ampiamente annunciato nei giorni scorsi. Oggi alle 12, però, ha comunque colto moltissimi di sorpresa, allarmati dalla suoneria ad alto volume e dal messaggio che ha interrotto qualsiasi altra azione fosse in corso sui cellulari. A ricevere il messaggio sono stati tutti i telefoni cellulari accesi, dato che per la ricezione non è necessaria la connessione dati ma solo quella telefonica. L’avviso è stato inviato dalle direttamente dalle antenne telefoniche della Lombardia, il che ha consentito alle autorità di testare la localizzazione del messaggio che è stato creato per essere inviato solo alle zone interessate da potenziali disastri naturali in cui serve avvisare la popolazione in maniera rapida. Quella di oggi, però, era solo una prova che è stata accolta con ironia da moltissimi utenti social, con le piattaforme che sono state inondate di meme. Ecco i migliori.

