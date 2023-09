Pescara, ragazza molestata da un 31enne. La madre lo difende: «Dovresti essere contenta è un bell’uomo». Ora è ai domiciliari

L’ha molestata palpeggiandola insistentemente in pieno giorno nel piazzale della stazione di Pescara lo scorso 13 agosto. Un 31enne si è avvicinato a una ragazza di 22 anni che in quel momento stava aspettando gli amici. Dopo averla molestata, l’uomo ha provato a sminuire l’accaduto riducendolo a un semplice scherzo perché aveva notato la reazione spaventata della vittima. Sul posto è arrivata anche la madre del 31enne che ha preso le difese del figlio nella discussione che è nata dopo l’accaduto. La ragazza allora, decisa a rivolgersi alle forze dell’ordine, ha iniziato a filmare madre e figlio e in quel momento la donna l’avrebbe sfidata dicendole: «Denuncia. Dovresti essere contenta ad aver ricevuto attenzioni da un bell’uomo». La 22enne ha salvato la conversazione e si è rivolta alla Polizia. Oggi, dopo la conclusione delle indagini, la Squadra Mobile di Pescara ha arrestato l’uomo per violenza sessuale in esecuzione di un’ordinanza di misura cautelare emessa dal gip del capoluogo adriatico, su richiesta della Procura.

