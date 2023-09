Oscar 2024, l’Italia candida «Io Capitano» di Garrone per una statuetta

La commissione di selezione ha individuato in «Io Capitano» di Matteo Garrone il film candidato dall’Italia per gli Oscar 2024 nella categoria del Miglior film internazionale. Il comitato, riunitosi il 20 settembre presso l’Anica su richiesta dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, ha scelto la pellicola di Garrone in una lista di 12 film che comprendeva anche C’è ancora domani di Paola Cortellesi, Grazie ragazzi di Riccardo Milani, Il ritorno di Casanova di Gabriele Salvatores, Il sol dell’avvenire di Nanni Moretti, L’ultima notte di Amore di Andrea Di Stefano, La chimera di Alice Rohrwacher, La terra delle donne di Marisa Vallone, Mixed by Erry di Sydney Sibilia, Noi anni luce di Tiziano Russo, Rapito di Marco Bellocchio e Stranizza d’amuri di Giuseppe Fiorello. Per sapere se Io Capitano di Garrone, che ha vinto il Leone d’argento per la miglior regia alla Mostra del cinema di Venezia, riuscirà a rientrare tra i film candidati agli Oscar, bisognerà aspettare il 21 dicembre per la shortlist. La cerimonia di premiazione si terrà poi a Los Angeles in California il 10 marzo 2024. Molto soddisfatto intanto il regista, dopo che il suo film è diventato il candidato italiano alla statuetta: «Siamo molto orgogliosi di poter rappresentare l’Italia agli Academy Awards con Io Capitano e ci auguriamo che il viaggio di Seydou possa toccare il cuore anche del pubblico americano».

