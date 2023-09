Castelfranco Veneto, si ricovera all’ospedale e si ritrova la casa occupata: tre denunciati

Tre cittadini marocchini hanno occupato la casa di una 73enne ricoverata in ospedale a Castelfranco Veneto. Le segnalazioni dei condomini hanno poi portato all’intervento dei carabinieri e allo sgombero delle abitazioni. La vicenda parte da una palazzina popolare di Borgo Padova. Gli abusivi, racconta il Messaggero, vivevano da circa due settimane nell’alloggio gestito dall’Aeep (Azienda per l’edilizia economica e popolare) di Castelfranco. Due nella casa e uno di loro in cantina. Quando i carabinieri li hanno sorpresi hanno detto di aver preso l’appartamento in affitto da un cittadino romeno. Intanto i militari sono risaliti alla legittima inquilina. Che mancava da casa da qualche settimana perché aveva avuto seri problemi di salute, che l’avevano costretta prima al ricovero e poi al trasferimento in casa di riposo. Il sopralluogo eseguito con la figlia della padrona di casa ha rivelato non solo che la porta era stata forzata ma anche che mancavano vestiti e altri effetti personali.

