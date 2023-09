Immigrazione, la spinta dalla Sicilia di Mattarella e Steinmeier: «Fenomeno globale, servono soluzioni europee»

Sergio Mattarella è in Sicilia. Insieme al presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, ha visitato la villa romana di Piazza Armerina, sorvolato alcune zone distrutte dagli incendi estivi e visitato un centro di accoglienza. Ed è il tema dei flussi migratori l’argomento principale, affrontato sia nei colloqui privati tra i due presidenti sia in conferenza stampa. «Tre sono le questioni primarie di fronte al Mondo e all’Europa: clima, energia e migranti», ha esordito l’inquilino del Quirinale. «Il tema migratorio è un fenomeno globale. Abbiamo incontrato alcune esperienze messe in campo qui a Piazza Armerina, non solo per accogliere i migranti che hanno attraversato sofferenze indicibili, ma anche per integrarli, incentivando programmi nei Paesi d’origine per migliorare la loro vita nei loro Paesi, dove resterebbero volentieri se non fossero spinti da fame, guerra, persecuzione e terrorismi. Abbiamo affrontato questi temi in concreto». Su questo aspetto, entrambi i leader politici hanno rimarcato un clima di piena convergenza tra Italia e Germania, poiché in quanto «Paesi fondatori dell’Unione europea, avvertiamo la responsabilità affinché la casa europea si completi in maniera armonica in una logica di democrazia, pace e tolleranza».

Se per Mattarella il problema è di portata globale e, per questo, non si può attribuire solo all’Italia la responsabilità della gestione dei flussi, Steinmeier ha ribadito in conferenza stampa la necessità dell’intervento di Bruxelles: «Abbiamo parlato della migrazione e del rafforzamento della cooperazione con i Paesi d’origine. Dobbiamo adoperarci perché il numero degli approdi diminuiscano ed abbiamo bisogno di soluzioni europee. Abbiamo bisogno di regole comuni europee. Nel rispetto della verità, se vogliamo tenere aperti confini interni dell’Unione europea, abbiamo bisogno di un dibattito sugli strumenti per consentire ciò». Riprendendo parola, Mattarella ha aggiunto: «È un argomento di cui parlano i due ministri dell’Interno e sono convinto che troveranno una soluzione collaborativa. Quello che è emerso nei nostri colloqui è un’omogeneità di pensiero sul tema dei migranti, abbiamo entrambi la percezione che è un fenomeno epocale che va affrontato non con provvedimenti tampone ma con una visione del futuro. Ma di questo si occupano i governi, non spetta a me e Steinmeier». Il presidente della Repubblica italiana ha invitato a superare le regole di Dublino, «che sono preistoria», e ha definito «i 10 punti di Ursula von der Leyen interessanti». Steinmeier, in chiusura, è tornato a insistere invece sul bisogno di «ridurre il numero di arrivi».

Leggi anche: