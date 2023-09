Alessia Pifferi, il consulente della difesa: «Ha un deficit intellettivo». La sua avvocata vuole una perizia

Lo psichiatra Marco Garbarini, consulente della difesa di Alessia Pifferi, dice che la donna accusata dell’omicidio della figlia sconta un deficit intellettivo. E non riesce a provare empatia. Garbarini ha parlato ieri durante l’udienza in Corte d’Asssise, subito dopo l’interrogatorio della stessa Pifferi. E ha prospettato in base a due test psicologici e alle relazioni degli psicologi di San Vittore, che Pifferi ha un deficit di sviluppo intellettivo di grado moderato. Che non le farebbe accorgersi di bisogni e sofferenze altrui. E nemmeno comprendere le conseguenze dei suoi atti. Per questo, spiega il Corriere della Sera, è suggestionabile se viene incalzata dalle domande. Con questo quadro la sua avvocata Alessia Pontenani vuole convincere i giudici a disporre una perizia psichiatrica sulla capacità di intendere e di volere.

