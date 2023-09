Il placcaggio violento e la raffica di pugni. In campo è caos all’amichevole di rugby: 62 squalificati per la rissa tra Padova e Rovigo

Pugno duro del giudice sportivo per 62 tesserati delle società di Rovigo e Padova, che hanno dovuto annullare i prossimi appuntamenti per «indisponibilità della squadra»

Un provvedimento «che non ha precedenti» è stato preso dal giudice sportivo della federazione rugby italiana dopo la monumentale rissa scoppiata durante l’amichevole tra Padova e Rovigo che ha visto squalificati 62 tesserati. «Mi dispiace moltissimo per i danni a società e all’indotto» ha detto il presidente del Rovigo, Francesco Zambelli, che non ha voluto commentare oltre l’episodio. Che ci fosse rivalità tra le due società era ben noto nell’ambiente, ma quel che è successo lo scorso venerdì al Battaglini è andato ben oltre ogni pronostico. La rissa è scoppiata a quattro minuti dalla fine della partita, quando Facundo Diederich del Rovigo ha subito un placcaggio pericoloso dall’avversario Matteo Panunzi. Diederich ha risposto con una scarica di pugni alla testa del padovano, scatenando la reazione furiosa di quasi tutti i giocatori in campo. La maxi rissa ha provocato un vero e proprio record di squalifiche: i due giocatori protagonisti del primo scontro sono stati puniti con tre settimane di stop, ma per il giudice sportivo in totale sono 62 i provvedimenti

Gli squalificati del Rovigo

Una settimana (dal 18 al 24 settembre): Jacob Atkins, Andrea Bacchetti, Filippo Bassin, Jacopo Boscolo, Lautaro Casado Sandri, Andrea della Sala, Ignacio Dogliani, Edoardo Ferraro, Matteo Ferro, Davide Gardinale, Enrico Giulian, Emanuele Leccioli, Edoardo Lubian, Matteo Meggiato, Matteo Moscardi, David Keegan Munro, Samuele Ortis, Nicola Pomaro, Stefano Sironi, Paolo Steolo, Paolo Uncini, Flavio Pio Vaccari, Robert Mitchell Walsh;

Due settimane (dal 18 settembre al 1 ottobre) per Alberto Chillon, Duccio Cosi, Nicola Quaglio, Leonardo Sarto, Entienne Swanepoel;

Tre settimane di squalifica (dal 18 settembre all’8 ottobre) per Facundo Diederich Ferrario

Gli squalificati del Padova

Una settimana (dal 18 settembre al 24) per Mattia Bellini, Valerio Bizzotto, Marco Broggin, Riccardo Brugnara, Josh Terrence Caputo, Nardo Casolari, Lorenzo Citton, Tommaso Coppo, Tommaso Cugini, Andrea De Masi, Samuele Romeo Destro, Angelo Esposito, Alessandro Fioriti, Pama Fou, Diego Sebastian Galletto, Davide Goldin, Luhandre Luus, Scott Cameron Lyle, Filippo Marchetti, Alessandro Luke Minozzi, Tomas Montilla, Edoardo Maria Francesco Navarra, Bernardo Quaranta, Giovanni Scagnolari, Andrea Trotta

Due settimane (dal 18 settembre al 1 ottobre) per Giacomo Bonfiglio, Damiano Borean, Jacopo Botturi, Nicolò D’Amico, Tito Tebaldi, Samuela Vunisa

Tre settimane (dal 18 settembre all’8 ottobre) per Matteo Panunzi

A entrambe le società sono così rimasti così pochi giocatori da dover annullare i prossimi impegni. Il Rugby Rovigo ha annunciato «l’indisponibilità della squadra» e ha dovuto annullare le amichevole di domani contro il Femi e l’Hbs Colorno. Il Petrarca Padova ha dovuto anche sospendere l’allenamento congiunto, quando era prevista anche la presenza di un arbitro, prevista per domani con il Benetton Treviso.

Leggi anche: