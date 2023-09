Incidente nel milanese: investita mentre attraversava sulle strisce, muore donna di 68 anni

È accaduto a Vermezzo con Zelo. I carabinieri di Abbiategrasso stanno indagando per far luce sulla dinamica della tragedia

Nel Milanese si è verificato un altro drammatico incidente, costato la vita a una donna di 68 anni. La signora stava attraversando la strada, la provinciale 30 a Vermezzo con Zelo (nell’hinterland lombardo). Secondo quanto emerge si trovava sulle strisce pedonali, quando una vettura l’ha travolta. Gli operatori del 118, intervenuti sul posto, hanno riferito che l’impatto l’ha uccisa sul colpo. I carabinieri di Abbiategrasso stanno indagando per far luce sulla dinamica della tragedia. Il conducente dell’auto coinvolta si era fermato nel tentativo di prestare soccorso, ma si è rivelato inutile. L’incidente sarebbe avvenuto nelle prime ore della mattina di oggi, 22 settembre: non erano ancora le 7.

