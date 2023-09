«Sono russo…», il comico fa calare il gelo a Italia’s got talent. Poi la battuta che spiazza il pubblico (e i giudici) – Il video

Irrompe carico di energia Tiberio Cosmin, comico in gara sul palco di Italia’s got talent che già dalla sua presentazione ha ipnotizzato giurati e pubblico. «Da dove vieni?» gli chiede Elettra Lamborghini. Tiberio tentenna: «Ehm… io…», lascia passare alcuni secondi di silenzio con la suspence che sale e risponde: «Io sono russo…». «Aaahhh…. – risponde Frank Matano – un momentaccio. Però a te lo facciamo un applauso e grazie per essere venuto». Il comico va avanti provando a fare alcune domande in russo, i giudici sono spiazzati e scuotono la testa, nessuno sa rispondergli mentre in sala cala il gelo. Finché Tiberio toglie tutti dall’imbarazzo e parte in quarta con un gran carico di autoironia: «No! Non sono russo, sono rumeno! Ma adesso sembra meno peggio rumeno no?». Il pubblico esplode in una fragorosa risata quasi liberatoria. E il comico aggiunge: «Dai che non è così male, è rumeno dai!». E alla fine piazza la battuta che strappa un fiume di applausi: «Ruba ma non Paese, non è così male no».

Leggi anche: