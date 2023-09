Il manager della Milano-Serravalle dopo il video in Porsche a 150 km l’ora: «Mio nipote mi ha chiesto di fargli sentire l’auto, mi scuso»

Il presidente della Milano-Serravalle Beniamino Lo Presti ha pubblicato un video sui social network in cui sfreccia con la sua Porsche a 150 km/h. I filmati risalgono al 2 settembre scorso e hanno la didascalia “Un leggero momento di entusiasmo in auto”. Lo Presti viaggiava sulla statale 36 «del Lago di Como e dello Spluga», dove il limite varia dai 90 ai 110 chilometri l’ora. Ed è anche un pilota di rally. Ha rimosso i video sui sociale e oggi si giustifica con il Corriere della Sera: «Li ho tolti per evitare che fossero un esempio negativo». E precisa: «Ho superato il limite di velocità solo per qualche secondo. Lo dico non per giustificarmi ma per raccontare il contesto di ciò che si vede nel video. Per il resto, è evidente che si è trattato di un comportamento sconveniente e censurabile. È stata una leggerezza, un atto goliardico che non ripeterò mai più».

Nei video scherza e ride, insieme al nipote, che gira il filmato. «Mio nipote mi ha chiesto di fargli sentire il “sound” della vettura e l’ho fatto. Ma lui non c’entra, la responsabilità è solo mia. È stato un atteggiamento fanciullesco, che credo appartenga a ciascuno di noi. Ma non per questo meno censurabile», sottolinea Lo Presti. Che poi ribadisce: «Non guido così abitualmente. Conosco molto bene le regole della sicurezza». Infine: «Le scuse sono insite in queste mie parole. Per il resto, di solito ci si scusa per un comportamento che ha procurato un danno a qualcuno. E questo non è il caso».

Leggi anche: