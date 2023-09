Morto Napolitano, anche Putin manda un messaggio a Sergio Mattarella

Il comunicato del Cremlino per la morte del presidente emerito

Innumerevoli i messaggi di cordoglio per la morte del Presidente emerito Giorgio Napolitano, defunto il 22 settembre all’età di 98 anni. Tra i tanti ora spunta anche quello del presidente russo Vladimir Putin che ha espresso le sue condoglianze al capo dello Stato Sergio Mattarella. Ad annunciarlo è il Cremlino, citato dall’agenzia di stampa Tass. «Caro signor Mattarella, la prego di accettare le mie più sentite condoglianze per la scomparsa dell’ex presidente della Repubblica italiana Giorgio Napolitano»: sono queste le parole di Putin riportate nel comunicato del Cremlino. Ieri sera Mattarella ha comunicato il suo messaggio di addio a Napolitano sottolineando come nel mondo della politica, che ha vissuto a lungo da protagonista, sia riuscito a interpretare con fedeltà la Costituzione. «La sua morte mi addolora profondamente», ha scritto Mattarella, «e, mentre esprimo alla sua memoria i sentimenti più intensi di gratitudine della Repubblica, rivolgo ai familiari il cordoglio dell’intera nazione». Quanto a una risposta del Quirinale al presidente russo, al momento, tutto ancora tace.

