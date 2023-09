Sondaggio Swg, FdI frena e il Pd non cresce. Nel governo festeggiano solo Salvini e Tajani – I dati

Resta di fatto invariata la distanza tra Fratelli d’Italia e Partito democratico, rispettivamente la prima e la seconda forza politica nel sondaggio Swg per il TgLa7 di oggi 25 settembre. Il partito di Giorgia Meloni, in calo di un decimo, è al 28,7%, mentre quello guidato da Elly Schlein resta al 19,8%. In calo anche il M5s al 16,9%. Recupera terreno la Lega che sale dello 0,3% nell’ultima settimana ed è ora al 10,1%. In risalita anche Forza Italia al 6,5%. Azione con un +0,1% è al 3,8%, seguito da Verdi e Sinistra in calo al 3,2%.

Italia Viva non cresce negli ultimi sette giorni, portandosi al 2,7% (-0,1%). Si avvicina +Europa al 2,6%, mentre è in discesa Per l’Italia con Paragone all’1,6%, così come Unione popolare.

