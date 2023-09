USA: bimba di 2 anni va in overdose di droga. Salvata dalla polizia, arrestata la mamma – Il video

Una settimana dopo la morte, in un asilo nido, di un bimbo di un anno nel Bronx, a New York, è di nuovo allarme fentanyl negli Stati Uniti. In un video, ripreso dalle cam della polizia, si vede una bimba di soli due anni in overdose. La piccola viene salvata dagli agenti dopo essere stata soccorsa in fin di vita. Nel corpicino il fentanyl, lo stesso potente oppiode che ha ucciso il piccolo Nicholas Domenici e che ogni anno causa migliaia di morti oltreoceano. Le immagini mostrano l’interventi della polizia avvenuto lo scorso 19 settembre in Wisconsin. Nel video si vede la bimba stesa sul pavimento priva di conoscenza e la madre che urla. Gli agenti cercano di rianimarla e chiedono se si è strozzata con qualcosa, ma la donna continua a rispondere soltanto, «non lo so, non lo so». Poi uno dei poliziotti chiede ad un collega di controllare se nell’appartamento c’è della droga e allo stesso tempo decide di somministrare alla piccola il narcan, un farmaco anti-overdose. Grazie all’iniezione la bambina riprende a respirare e lentamente a riprendere conoscenza, viene caricata su un’ambulanza e portata in ospedale. In casa sono state trovate sostanze come fentanyl, marijuana, narcotici e altre droghe, la madre è stata arrestata.

