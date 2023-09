Un ologramma di Berlusconi all’evento di Forza Italia a Paestum, l’accoglienza da brividi: «Sarà trasparente, come se fluttuasse..»

Alla convention di Forza Italia a Paestum in qualche modo la presenza di Silvio Berlusconi sarà avvertita dai partecipanti al primo evento dopo la scomparsa dell’ex premier. Il 29 settembre, giorno in cui il fondatore di Forza Italia avrebbe compiuto 87 anni, delegati e simpatizzanti si ritroveranno all’ingresso dell’hotel Ariston un “avatar” di Berlusconi, per la precisione la testa dell’ex premier che sorriderà e saluterà i partecipanti al “Berlusconi day”. Dalla descrizione fatta dagli organizzatori all’Adnkronos, quella che apparirà sarà una sorta di fantasma felice: sarà allestita una ventola orografica di circa 60 centimetri, che proietterà l’immagine tridimensionale dell’ex premier scomparso lo scorso 12 giugno. «La sua sagoma sarà trasparente, come se fluttuasse», spiega un membro del team “Crisalide”, un gruppo di imprese napoletane guidate dal professore Mario Migliulo. Per la tre giorni di Paestum non ci sarà Marta Fascina, che si risparmierà la scena almeno dal vivo, dopo che l’ultima compagna di Berlusconi ha fatto sapere che non invierà neanche un messaggio di saluto scritto. A spingere la sua partecipazione ci aveva provato anche Paolo Berlusconi, che a un evento a Monza per Adriano Galliani aveva detto: «Silvio ci ha momentaneamente lasciato, ma c’è sempre, basta con le lacrime». E in effetti, in qualche modo, ci sarà anche a Paestum.

Leggi anche: