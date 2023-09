Roma, le due ragazze che accusano due ventenni di violenza di gruppo a Natale: «Che fai, mi denunci?»

La sera del 25 dicembre del 2022 due ventenni hanno denunciato a Roma una violenza sessuale. Durate per ore. Le due ragazze sarebbero finite nelle mani di due persone: Simone Valente, 28 anni, e Omar Selim, 27. Entrambi sono ai domiciliari dal gennaio 2023. L’accusa è di violenza sessusale di gruppo. Ieri le due hanno testimoniato davanti ai giudici della prima sezione penale. Erano state avvicinate nel locale “Toy Room” di via degli Avignonesi in Centro. Hanno accettato l’invito a seguirli a casa di uno dei due a Pietralata. Qui, racconta il Corriere della Sera di Roma, una delle due si è accomodata sul divano con Selim. Simone si è invece appartato con Giulia. Che cambia idea e dice un no a Valente. A quel punto i quattro si riuniscono in salotto. I due amici si scattano un selfie svestiti. Poi Selim costringe una delle due a un rapporto orale. «Hai avuto un rapporto orale con Omar, ora lo farai con me!», le dice. E lui la stupra. Poi Valente violenta l’altra. E quando lei grida: «Basta, avete rotto!», lui le sputa addosso e la insulta. A quel punto uno dei due dice: «Che bello, sembriamo una coppia aperta, che fai, mi denunci?». Le due amiche vanno alla polizia dopo due settimane. Il pm Claudia Alberti chiede l’arresto dei due amici. Il Gip concede i domiciliari.

