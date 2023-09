Barbara Berlusconi, il post per il padre Silvio: «Vuoto incolmabile, ma mi hai insegnato il coraggio»

«Quando chiudo gli occhi, vedo ancora il tuo sorriso rassicurante e sento il calore della tua mano nella mia. Avevi un cuore grande e un’anima nobile». A scriverlo è Barbara Berlusconi alla vigilia del compleanno del padre Silvio che avrebbe compiuto 87 anni, scomparso il 12 giugno scorso. Nel post – pubblicato su Instagram – anche una foto che ritrae padre e figlia che reggono una maglia del Milan con scritto «Presidente» sopra il numero 1. «Sebbene molti ti conoscano per i tuoi successi imprenditoriali e per il tuo carisma politico – continua -, io ho avuto il privilegio di vedere l’uomo dietro al leader: amorevole, premuroso e profondamente umano». Per la dirigente d’aziende, membro del consiglio di amministrazione di Finivest, l’assenza del fondatore di Forza Italia «ha lasciato nel mio cuore un vuoto incolmabile, ma i ricordi e i tuoi insegnamenti sono il mio faro. Con ogni gesto hai plasmato la mia crescita insegnandomi il valore della determinazione e del coraggio. Hai sempre creduto nella libertà come diritto inalienabile di ogni individuo e nel rispetto come pilastro di ogni relazione. Il mio cuore si riempie di gratitudine ogni volta che penso a te, all’uomo che eri e all’incredibile padre che sono stata fortunata ad avere». E poi ancora: «Mentre il tempo passa e il mondo cambia – conclude Barbara Berlusconi -, ci sono cose che rimarranno per me immutabili: il tuo ottimismo, la tua esemplare etica del lavoro, la tua generosità e la capacità di realizzare sogni ritenuti impossibili».

