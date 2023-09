Femminicidio a Castelfiorentino, uccisa una donna per strada a colpi di pistola: ricercato il marito

Una donna di 35 anni è stata uccisa con colpi di arma da fuoco per strada a Castelfiorentino, in provincia di Firenze. Il sospetto degli inquirenti è che l’omicidio possa essere stato commesso dal marito della vittima, uccisa in via Galvani, nella frazione di Puppino, vicino a un circolo alle 20 circa. Alcune persone accorse per strada hanno chiamato il 118, ma nonostante i tentativi di rianimazione degli operatori sanitari, arrivati con un’automedica e un’ambulanza, la donna è morta per le ferite che già risultavano gravi. I carabinieri hanno diramato note di ricerca su tutte le possibili vie di fuga che coprono l’intera Val d’Elsa, tra Poggibonsi, in provincia di Siena, ed Emponi. L’uomo che al momento si sta cercando di rintracciare non viveva più con la moglie. La vittima di origine albanese era madre di due figli.

Leggi anche: