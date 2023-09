Castelfiorentino, proseguono le ricerche del marito di Klodiana Vefa, uccisa a colpi di pistola per strada

Sono proseguite durante la notte le ricerche del marito di Klodiana Vefa, 36enne di cittadinanza albanese uccisa ieri con due colpi di pistola a Castelfiorentino in provincia di Firenze. Alfred Vefa, 44 anni, muratore e anche lui di origine albanese, è sospettato di aver sparato alla moglie. I due erano in fase di separazione. Klodiana era madre di due ragazzi di 17 e 14 anni. L’omicidio è avvenuto intorno alle 20 del 28 settembre: la donna stava rincasando dopo aver finito il turno di lavoro come cameriera in un ristorante.

Il marito

Da qualche tempo il marito andava e veniva dalla casa coniugale, dove non abitava più stabilmente. Continui sarebbero stati, secondo alcune testimonianze, i litigi della coppia. La donna è stata uccisa in strada, in via Galvani, poco distante dalla sua abitazione, nella zona Puppino, in una località periferica del comune di Castelfiorentino. Prima di sparare due colpi, che sono quelli refertati dai carabinieri sul luogo del delitto, secondo i testimoni l’uomo che l’ha uccisa avrebbe avuto l’ennesima lite con la donna. Poi l’assassino è fuggito subito dopo al volante della propria auto. A dare l’allarme sono stati alcuni abitanti della strada che hanno sentito l’esplosione dei colpi di arma da fuoco. Sul posto è arrivata in breve tempo un’ambulanza del 118. Ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Klodiana Vefa. Fatale sarebbe stato il colpo di pistola sparato alla gola.

Le ricerche

Le ricerche del marito della donna proseguono in tutta la Val d’Elsa, tra Poggibonsi, in provincia di Siena, ed Empoli, provincia di Firenze. Il sindaco di Castelfiorentino, Alessio Falorni, arrivato tra i primi sul luogo della tragedia, ha poi scritto sui social: «È il momento del silenzio, e di stringersi attorno a una famiglia toccata da un avvenimento terribile». Il pubblico ministero di turno della Procura di Firenze ha disposto l’autopsia.

