Rimini, trovato il cadavere di una 79enne in un condominio. Le indagini della Polizia non escludono il femminicidio

Il cadavere di una donna italiana di 79 anni è stato trovato questa mattina intorno alle 8 a Ca’ Acquabuona, una frazione di Rimini, in via del Ciclamino 19. A rinvenire il corpo è stata una vicina di casa della vittima che ha scoperto il cadavere nell’androne delle scale che collegano i garage al resto della palazzina in cui abitava la donna. Subito sono stati chiamati i sanitari del 118 che giunti sul posto hanno constatato la morte della 79enne. La donna, secondo le prime testimonianze, era conosciuta nel quartiere ed era ritenuta una persona molto attiva. Era infatti una testimone di Geova e negli ultimi mesi andava spesso con il marito, che abita a Monaco di Baviera, a trovare il figlio ricoverato in ospedale in seguito a un incidente. Sul corpo non sarebbero state rintracciate ferite da coltello o di arma da fuoco. Nel condominio sono anche arrivate le autorità: la squadra mobile della polizia, la scientifica, il medico legale e il Pm Daniele Paci. Al momento sono in corso le indagini che non escludono alcuna pista, compreso il femminicidio. A quanto si apprende il marito in questo momento si trova in Germania.

