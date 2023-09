Alfred Vefa: ritrovato morto l’uomo sospettato dell’omicidio della moglie Klodiana a Castelfiorentino

Il corpo era in una zona isolata del comune di San Casciano in Val di Pesa

Alfred Vefa, l’ex marito di Klodiana Vefa, la donna di 37 anni uccisa la sera di giovedì 28 settembre a Castelfiorentino, in provincia di Firenze, è stato ritrovato morto. Vefa, sospettato dell’omicidio e ricercato da due giorni dai carabinieri, è stato ritrovato in una zona isolata del comune di san Casciano in Val di Pesa. Secondo i militari si è tolto la vita sparandosi con l’arma usata, verosimilmente, per uccidere anche la moglie. Le ricerche dell’uomo andavano avanti da due giorni. Klodiana è stata raggiunta da un colpo sparato a distanza ravvicinata in strada a Castelfiorentino, non lontano dalla casa dove viveva con i figli. E che aveva condiviso anche con l’ex coniuge nonostante la separazione e il divorzio.

Alfred, muratore di nazionalità albanese come la vittima, è stato sospettato fin da subito per il delitto. Si è reso immediatamente irreperibile: per i carabinieri, che conducevano le indagini coordinate dal pm Ornella Galeotti, era in fuga con la sua Golf grigia, senza soldi e documenti. Ma forse con la pistola con cui ha sparato a Klodiana. Il suo telefono risultava spento dalle 19,05 di giovedì sera, quasi mezz’ora prima dell’omicidio. La scoperta del cadavere è avvenuta dopo che verso le 4 in una zona isolata del comune di San Casciano un cittadino ha segnalato un’auto sospetta, parcheggiata e abbandonata. I carabinieri intervenuti hanno constatato che era l’auto di Vefa. È stata organizzata una rapida battuta nelle aree circostanti che ha portato poi alla scoperta, alle 6, del corpo esanime dell’uomo.

