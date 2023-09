La Figc prepara la vendetta contro Roberto Mancini: si valuta la causa con richiesta di risarcimento per le dimissioni da Ct

È tutt’altro che chiusa la ferita apertasi tra Roberto Mancini e la Figc dopo le improvvise dimissioni del Ct lo scorso agosto. La Federazione ha annunciato oggi infatti di aver dato mandato ai propri legali di valutare i margini di una possibile causa contro l’attuale tecnico dell’Arabia Saudita, con annessa richiesta di risarcimento. «Ho informato il consiglio di tutto quanto successo ad agosto, in termini di recesso immediato dal contratto (di Mancini, ndr) con la presentazione delle dimissioni», ha detto alla conclusione del consiglio federale il presidente della Figc Gabriele Gravina. A seguito della sua relazione, ha riassunto ancora, «il consiglio ha deliberato di poter dare mandato a un professionista per avere un parere tecnico legale e capire che opportunità ci possano essere su un’ipotesi di richiesta di risarcimento». «Il tema – ha concluso Gravina – tornerà all’attenzione del consiglio dopo il parere di un professionista».

La fuga in Arabia e l’amarezza della Figc

Mancini aveva rassegnato le dimissioni da Ct a ciel sereno nel bel mezzo del weekend di Ferragosto, adducendo “ragioni personali” legati a dissidi con la Figc. Subito si erano sparse voci su suoi presunti contatti con la Federazione calcistica dell’Arabia Saudita per un contratto d’oro per strapparlo alla Nazionale azzurra. Mancini non aveva confermato, ma nel giro di due settimane l’affare con Riad era cosa fatta, e l’ex campione della Samp siede ora su quella panchina dorata. Gravina e la Federazione tutta non hanno mai mandato giù quel boccone, costretti a trovare un nuovo Ct nell’arco di pochi giorni prima della ripresa degli impegni per le qualificazioni agli Europei 2024. Scelta caduta poi, come noto, sull’ex tecnico del Napoli fresco di scudetto, Luciano Spalletti.

