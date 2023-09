Rotterdam, sparatoria in un ospedale: arrestato un 32enne. La polizia: «Ci sono diverse vittime» – I video

Due sparatorie, due incendio e diverse vittime. A Rotterdam la polizia ha arrestato un uomo di 32 anni, come riferisce De Telegraaf, sospettato di aver aperto il fuoco in due posti diversi a poca distanza nel primo pomeriggio di giovedì 28 settembre. Secondo una prima ricostruzione, la prima sparatoria sarebbe avvenuta in un’abitazione in Heiman Dullaertplein, nel distretto di Delfshaven, intorno alle 14.30. Dopo aver esploso i colpi, il sospettato avrebbe appiccato un incendio, per poi dileguarsi. L’uomo avrebbe quindi raggiunto l’Erasmus Medical Center, un ospedale universitario, a circa 1 chilometro di distanza. Qui ci sarebbe stata una seconda sparatoria. Diverse unità della polizia avevano già circondato la prima scena del crimine quando è arrivata la seconda segnalazione. Il 32enne, residente a Rotterdam, avrebbe prima sparato all’interno di un’aula del campus del centro medico, poi sarebbe entrato nell’ospedale, appiccando un secondo incendio. Il sospettato è stato individuato sotto l’eliporto dell’ospedale di Rotterdam, i poliziotti hanno fatto irruzione armati nel locale in cui si trovava, lo hanno disarmato e arrestato sul posto. «Il suo possibile ruolo e coinvolgimento nelle sparatorie sono oggetto di indagine», ha scritto sui social la Polizia, «i due episodi hanno provocato diverse vittime. Ora informeremo innanzitutto i familiari e i parenti, prima di condividere ulteriori informazioni». Secondo gli agenti l’assalitore ha agito da solo.

L’identikit del sospettato

Dopo la prima sparatoria, la polizia ha diramato un breve identikit del sospettato, annunciando che due persone erano rimaste ferite. «L’aggressore potrebbe essere a bordo di una moto, indossa abiti da combattimento, è alto, con capelli neri. Ha circa 25 anni, porta con sé uno zaino e delle cuffie, è armato di pistola», ha scritto la Polizia sui social. Mentre sono in corso le rilevazioni e gli accertamenti sulle due scene del crimine, e si cerca anche di individuare il materiale audio-video di possibili testimoni, non sono ancora chiare le motivazioni del gesto.

