Quante volte pensa Alberto Angela all’Impero Romano? «Almeno 50 volte al giorno, ci aiuta a risolvere i problemi di oggi» – Il video

Se è vero che gli uomini pensano spesso all’Impero Romano, come sostiene il trend TikTok del momento, ce n’è uno che ci pensa più degli altri. È Alberto Angela, che nell’ultima puntata della sua trasmissione «Ulisse il piacere della scoperta» non si è sottratto alla domanda. In un video pubblicato sui social, uno dei suoi collaboratori gli chiede quante volte pensa all’Impero Romano. E Alberto Angela risponde senza esitazioni: «Almeno una cinquantina di volte al giorno. Adoro l’impero romano, è un po’ la mia passione. Ho scritto libri, ci facciamo trasmissioni». Ma le motivazioni non si esauriscono certo qui. «Ci penso tanto – aggiunge il presentatore – perché era una società molto simile alla nostra e vedere come abbiano risolto certi problemi a volte ti insegna a risolvere dei problemi oggi. Non c’era razzismo, non come si vede oggi. Nessuno discriminava qualcuno per il colore della pelle, così come oggi nessuno discrimina l’altro per il colore degli occhi». E poi ancora: «Le donne erano molto emancipate, erano libere, comandavano: Poppea, Agrippina, Cecilia Metella erano persone di grande potere, indipendenti. Il sesso era libero. Si amava nel senso più totale del termine». Insomma, Alberto Angela l’impero romano lo vede un po’ ovunque. Persino a Parigi, dove il conduttore si trova al momento della registrazione del video. «Questo ponte ha le arcate romane, eppure siamo a Parigi, che è stata fondata dai romani. Come si fa a non pensarci ogni giorno?».

Leggi anche: