Blitz a Roma di Ultima Generazione, bloccata l’Appia Nuova. Lo strafalcione sullo striscione e l’ira degli automobilisti – Foto e video

Cinque manifestanti del gruppo ambientalista Ultima Generazione hanno bloccato questa mattina poco dopo le 8 a Roma via Appia Nuova, all’incrocio tra via Rocco Priora e largo dei Colli Albani. Il gruppo si è seduto sulle strisce pedonali in una delle sue ormai note azioni di disobbedienza civile srotolando uno striscione con la scritta «Fondo riparazione. 20 miliardi per riparare ai danni (sic) delle catastrofi climatiche». La richiesta alla politica è dunque quella di un finanziamento da destinare a tutti quei luoghi che hanno subito alluvioni, frane e grandine. Sul posto sono arrivate entro pochi minuti le forze dell’ordine che hanno prima provato a sedare gli animi degli automobilisti che avevano sottratto lo striscione al gruppo, poi liberato la carreggiata trascinando gli attivisti.

Le reazioni di automobilisti e passanti

L’azione non è stata digerita da molti degli automobilisti trovatisi bloccati. Un uomo, come si può vedere dal video in copertina, si è avvicinato a uno dei manifestanti con atteggiamenti minacciosi dicendogli «Tutti hanno fatto la gavetta come schiavi, a guadagnare 20 euro al giorno, hai capito? Io te li darei uguali i ceffoni anche davanti all’agente, c*****ne», per poi colpirlo con uno schiaffo. Una donna ha provato invece a difendere i ragazzi e le ragazze seduti sulla strada, ma è stata aggredita verbalmente da un altro automobilista.

Il tuo browser non supporta il tag iframe

I manifestanti sono alla fine stati rimossi con la forza dagli agenti intorno alle 8:40 e il traffico è ripreso senza altre interruzioni. Alle 9:25 gli attivisti sono stati caricati sulle voltanti e sono stati portati in questura per gli accertamenti.

Leggi anche: