Qatargate, scarcerato dopo quasi 10 mesi Antonio Panzeri. Si sgonfia l’inchiesta della procura di Bruxelles

È stato scarcerato oggi dopo quasi 10 mesi di detenzione Antonio Panzeri, l’ex europarlamentare del Pd arrestato il 9 dicembre dello scorso anno con l’accusa di aver avuto un ruolo centrale nel cosiddetto Qatargate, una presunta rete di corruzione ordita da Stati stranieri come Qatar e Marocco per piegare a loro favore le politiche Ue, o quanto meno le prese di posizione del Parlamento europeo. A darne notizia è il Corriere della Sera. Panzieri era passato lo scorso 6 aprile al regime di detenzione agli arresti domiciliari. Oggi è stato liberato dai magistrati begli con oltre due mesi di anticipo sui termini previsti, anche se con la condizionale: gli resta vietato lasciare il Belgio e avere rapporto con gli altri indagati nell’inchiesta. Ritenuto dal magistrato che lanciò l’inchiesta, Michel Claise, la «punta di diamante» della rete correttiva dentro al Parlamento europeo, Panzeri a gennaio aveva confessato almeno in parte le sue responsabilità in cambio di un alleggerimento delle condizioni della sua detenzione, e aveva patteggiato con la giustizia un anno effettivo di reclusione.

Leggi anche: