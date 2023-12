Roberta Metsola, il Qatargate e i messaggi con Eva Kaili: «La vacanza in Grecia? Ci penso io»

L’europarlamentare si sarebbe spesa con la presidente per l’esenzione del visto europeo per i cittadini del Qatar

Anche la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola finisce nel Qatargate. Per i messaggi che si è scambiata con l’europarlamentare Eva Kaili. Kaili ha passato quattro mesi in carcere dichiarandosi innocente. Ha sempre detto di non sapere nulla dei soldi trovati in casa sua. Ma, racconta oggi il giornale Domani, un messaggio sul suo telefono che risale al 2020 raccomandava il suo compagno Francesco Giorgi e lo definiva «un consulente di fiducia di diversi governi». E l’europarlamentare si sarebbe spesa per l’esenzione del visto europeo per i cittadini del Qatar. Ma nel suo telefonino gli investigatori hanno anche trovato messaggi scambiati con Metsola. In uno Kaili chiede ed ottiene la delega sul Medio Oriente. Uno sembra essere più prosaico: «Tra quattro giorni ti farò sapere dettagli per Atene», scrive il primo agosto 2022.

«Non devi occuparti di nulla»

La risposta di Metsola è chiarissima: «Fantastico». Di cosa parlano? I messaggi della settimana seguente circostanziano ancora meglio: «Tu, tuo marito e quattro ragazzi? O di più? I biglietti e una guida vi aspetteranno alle 18 al museo dell’Acropoli». E ancora: «Abbiamo organizzato una cena in uno dei nostri migliori ristoranti, vicino e con vista sull’Acropoli. Non devi occuparti di nulla, mandami solo il numero di persone». Metsola risponde dicendo che saranno in sei più due uomini della sicurezza. Chi ha pagato il conto del ristorante? Un portavoce di Metsola ha replicato: «Non è anormale che durante le vacanze personali con i suoi figli ci siano state discussioni private su visite culturali. Nell’estate 2022 non c’era motivo di sospettare secondi fini dietro la cordialità di una collega proveniente da quel paese».

I messaggi cancellati

Il 23 novembre 2022 Kaili e Metsola si scambiano altri messaggi. C’è un problema sull’esenzione dai visti che rischia di saltare a causa delle condanne a morte in Kuwait. E c’è anche una risoluzione sul mancato rispetto dei diritti umani in Qatar. In tutto sono 10. Ma Kaili ne ha cancellati nel frattempo ben nove. Il testo dell’unico non cancellato è: «Anche sul resto non sono d’accordo ma credo che lo digeriranno se otteniamo i visti». Il sospetto è che Kaili abbia chiesto a Metsola di influenzare la decisione del parlamento sull’esenzione dei visti per il Qatar. Che cosa ha risposto la presidente dell’Europarlamento? Il portavoce di Metsola ha replicato: «I messaggi sono stati cancellati prima che la presidente li vedesse».

