Incendio sul traghetto Cossyra da Lampedusa a Porto Empedocle: evacuati tutti i passeggeri – Il video del salvataggio

Un incendio è divampato nella sala macchine del traghetto Cossyra ieri sera, mentre la nave solcava il Mediterraneo per raggiungere Porto Empedocle (Agrigento) dopo essere partita da Lampedusa. I passeggeri – 148, di cui 83 migranti e 10 carabinieri del reggimento Puglia – e i membri dell’equipaggio – 27 – sono stati evacuati. Poi sono stati trasbordati sulla nave Diciotti della capitaneria di porto. Solo una famiglia, composta da tre adulti e un bambino di 14 mesi è stata caricata su una motovedetta fatta arrivare dal comune di Lampedusa per precauzione. Gli altri passeggeri non sono mai stati veramente in pericolo di vita.

Le fiamme, infatti, sono state rapidamente domate dai sistemi di sicurezza, rimanendo circoscritte alla sala macchine. L’evacuazione è stata dunque disposta per ridurre i tempi di attesa delle persone sul traghetto. Che hanno così potuto raggiungere Porto Empedocle già oggi sulla Diciotti. Le fiamme sono divampate quando il Cossyra si trovava cinque miglia a Sud dell’isola di Linosa, a sua volta poco più a Nord di Lampedusa. L’equipaggio del traghetto ha atteso l’arrivo dei soccorsi che hanno caricato i 169 passeggeri rimanenti.

Leggi anche: