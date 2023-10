Chi è Sara Penelope Robin, l’attrice del monologo del trucco in napoletano su TikTok – Il video

Si chiama Sara Penelope Robin ed è un’attrice la tiktoker che sta spopolando su Twitter dopo aver fatto un video mentre si fa il contouring, una tecnica di trucco mirata a correggere i “difetti” del viso. Un vero e proprio monologo in napoletano che tenta di rappresentare quello che pensa davvero una donna mentre applica il correttore su occhiaie e imperfezioni della pelle. «Che fai non te lo metti il correttore aranciato? Si na femmn’ e merd’. Fino al giorno prima nun me ne futtev’ proprio, poi all’improvviso mi sono detta: cosa penserà di me Jennifer Lopez? Che song’ ‘na femmn’ e merd», dice nel video che ha raccolto oltre due milioni di visualizzazioni su TikTok. «Chi me l’ha mis ‘ncap? (Chi me l’ha messo in testa?, ndr)», aggiunge con l’amaro in bocca. Su TikTok conta quasi 270mila follower, su Instagram 115mila. Nella bio si descrive ironicamente come «un’anima principesca in cerca di giustizia».

Da TikTok alla televisione

La 32enne napoletana, prima di essere una content creator sui social è un’attrice che si destreggia tra recitazione, canto, chitarra classica e danza. Una figura eclettica che ha trovato su TikTok il suo vero trampolino di lancio. Grazie ai numerosi monologhi è stata, infatti, notata in questi anni dai 99 Posse, con cui ha cantato in occasione del concerto all’Arena Flegrea. Oltre ad averle permesso di sbarcare anche sugli schermi televisivi, prima in Rai e poi su La7 con Propaganda Live. Sono molti i temi che tratta nei suoi video, dalle elezioni politiche alle più ampie tematiche con uno sguardo femminista, fino ai piccoli spaccati di vita quotidiana. Fa video da diversi anni, su TikTok ha raggiunto la fama diverso tempo fa, e ora ha toccato il successo anche su Twitter.

