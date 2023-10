Irruzione in un negozio a Napoli, gli puntano la pistola alla tempia per rubare un Rolex: la scena diventa virale – Il video

Tre ragazzi chiacchierano tranquillamente in un negozio di abbigliamento, ma un grosso scooter si ferma davanti alla porta, due persone scendono con i caschi in testa ed entrano. Così inizia la rapina a mano armata avvenuta in corso Garibaldi a Napoli. La scena – che risale alle 20.30 di ieri sera – è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza e diffusa sui social dal parlamentare di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli. Il filmato è particolarmente nitido e permette di vedere l’esatta dinamica di quanto accaduto: uno dei rapinatori punta la pistola alla tempia del titolare per farsi consegnare il suo orologio, un Rolex. Poi pochi secondi dopo si danno alla fuga.

Borrelli: «Una violenza inaudita»

«Scene di una violenza inaudita che dimostrano come ci troviamo di fronte a una criminalità predatoria sempre più feroce, aggressiva, pronta a sparare al minimo tentennamento da parte delle vittime. Una deriva che sembra non arrestarsi e che caratterizza sempre più lo stato di grave allarme sociale che si è impossessato della città», commenta Borrelli sui suoi canali social. «Contro questa situazione davvero insostenibile occorre predisporre una maggiore presenza delle forze dell’ordine sul territorio e garantire la certezza della pena ai criminali che non si fanno scrupoli di attentare alla vita delle loro vittime», chiosa il parlamentare.

