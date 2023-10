Campi Flegrei, cadono calcinacci dopo il terremoto. E la gente ora ha paura: «Non ci dicono la verità» – Il video

Non sembra aver causato feriti, l’ennesima scossa di terremoto verificatisi nella serata di lunedì 2 ottobre nella zone dei Campi Flegrei, che da settimane registra un crescente sciame sismico. Ma il terremoto, che l’Ingv ha catalogato di magnitudo 4.0, ha messo davvero paura a centinaia di persone, riversatesi in strada. E alcuni danni li ha certamente provocati, come mostra questo filmato ottenuto da Open girato da alcuni cittadini pochi minuti dopo la scossa, in via Pisciarelli, nella zona napoletana dei Campi Flegrei. Diversi calcinacci sono infatti caduti dagli edifici sulla strada. Negli attimi subito dopo il terremoto, riporta intanto l’Ansa, il centralino dei Vigili del fuoco di Napoli è stato letteralmente preso d’assalto dalle telefonate di centinaia di cittadini spaventati. Numerose le segnalazioni, anche se in molti casi a motivare le chiamate è stata in primis la paura. Un’angoscia crescente nell’area, dopo settimane di scosse, cui ora si mescola anche la rabbia della gente di Pozzuoli. «Non ci dicono la verità», ha detto una donna in strada dopo la scossa, sospettando che la magnitudo della scossa possa essere superiore a quella di 4.0. «Mi sembrava che la casa crollasse», ha detto un altro esasperato. Medesimo scoramento che traspare in queste ore sui social, come ad esempio sulla bacheca Facebook del Comune di Pozzuoli e del sindaco Gigi Manzoni. Proprio nelle scorse ore si era tenuta in Regione una riunione sugli eventi sismici che interessano da settimane la zona dei Campi Flegrei, alla presenza del governatore Vincenzo De Luca, per fare in particolare una verifica sui piani già esistenti sul fronte dei trasporti e della sanità.

Leggi anche: