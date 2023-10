Fedez ancora ricoverato: la nuova perdita di sangue e la trasfusione avvenute domenica

Continua il ricovero di Fedez nel reparto di chirurgia all’ospedale Fatebenefratelli di Milano, ma con una nuova perdita di sangue avvenuta ieri 1 ottobre. È quanto rivela il Corriere della Sera, che precisa come l’episodio lo abbia fatto tornare in sala operatoria per la sutura a cui poi si è resa necessaria una nuova trasfusione. Il rapper, pertanto, non sarà dimesso oggi. Nel frattempo, accanto a lui c’è la moglie e influencer Chiara Ferragni. Il cantante è stato ricoverato d’urgenza al Fatebenefratelli lo scorso giovedì 28 settembre per un’emorragia interna dovuta a due ulcere intestinali. «Lui è giovane e queste di solito sono degenze di una settimana. Conoscendolo, tenderà a scalpitare e nel giro di quattro giorni o una settimana sarà dimesso», ha dichiarato in questi giorni Massimo Falconi, il responsabile di Chirurgia del pancreas del San Raffaele che lo scorso marzo ha operato il rapper per un tumore.

