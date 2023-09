Il malessere improvviso, la gastroscopia, l’operazione: come sta Fedez dopo il ricovero all’ospedale Sacco di Milano

Il ricovero d’urgenza di Fedez all’ospedale Fatebenefratelli Sacco di Milano è stato necessario a causa di un malessere improvviso. Dovuto a due ulcere con emorragia interna. L’intervento d’urgenza potrebbe essere legato al tumore al pancreas che lo ha colpito nella primavera del 2022. Di qui l’operazione in endoscopia. Fedez è arrivato giovedì 28 settembre in ambulanza al pronto soccorso del Fatebenefratelli di Milano. Dopo i primi accertamenti, fa sapere il Corriere della Sera, è stato ricoverato in una stanza a pagamento della chirurgia, dove si trova tuttora. «Siamo in contatto telefonico», spiega al quotidiano Massimo Falconi, responsabile della chirurgia del pancreas del San Raffaele, dove era stato ricoverato la scorsa primavera.

Le ulcere e l’emorragia

«Quello che gli è successo non credo sia collegato in alcun modo alla sua malattia di base, per cui non sta facendo nessuna terapia, ed è una cosa che può accadere a qualsiasi persona», spiega il professore al quotidiano. Poi aggiunge: «Può esserci una maggiore fragilità legata all’intervento, anche se osservata raramente. Ed è possibile che sia legata all’assunzione di qualche farmaco, anche se non abbiamo informazioni in merito». Il cantante si è anche sottoposto a una gastroscopia: «Generalmente, per questo tipo di episodi, il ricovero dura tre, quattro giorni al massimo e dopo una terapia c’è una guarigione entro sei settimane», prosegue il medico. «Dopo il tipo di intervento a cui si è dovuto sottoporre è chiaro che lo stato di allerta è maggiore, ma non c’è motivo di preoccuparsi», conclude.

Il messaggio e la story su Instagram

Ieri è stato Davide Marra di Muschio Selvaggio da una diretta Twitch ad annunciare sibillino: «Mandate un messaggio a Federico in chat, non dico altro». Poi una «storia» su Instagram della moglie Chiara Ferragni. Lei era a Parigi dove stava seguendo la Fashion Week. Da lì ha condiviso una foto mano nella mano con l’amica del cuore, Chiara Biasi. E la frase: «Ai migliori amici che saltano sul primo aereo insieme a te quando hai un’emergenza». In seguito è arrivato un altro scatto con i figli Leone e Vittoria e l’emoji con le mani raccolte in preghiera. Poi il ritorno a Milano. Infine, è arrivato quello di Fedez: «Purtroppo sono attualmente ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato un’emorragia interna. Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio».

Il tumore al pancreas

Ora non è chiaro se dovrà restare ancora in ospedale per gli accertamenti e per quanto. Fedez è stato operato nel marzo 2022 per un tumore neuroendocrino del pancreas. La malattia che lo ha colpito è curabile. Anche nell’occasione aveva annunciato lui stesso il problema di salute. All’epoca alcune voci avevano parlato di demielinizzazione e possibilità di una sclerosi multipla. Il chirurgo che lo aveva operato aveva parlato di sopravvivenza al 60% a cinque anni dalla comparsa della malattia.

