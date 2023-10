Il Nobel per la medicina a Katalin Karikó e Drew Weissman per i vaccini anti-Covid

Il premio Nobel per la Medicina va a Katalin Karikò e Drew Weissman per le loro scoperte che hanno permesso di sviluppare i vaccini mRNA necessari a contrastare il Covid-19. Oltre al prestigioso riconoscimento, i vincitori ricevono anche un premio economico di 11 milioni di corone svedesi, corrispondenti a 950 mila euro al cambio attuale, che verrà ritirato il 9 ottobre ad Oslo. Il valore del premio è stato aumentato di un milione di corone svedesi a causa dell’inflazione che ha ridotto il valore della valuta. A vincere il premio nel 2022 era stato lo scienziato svedese Svante Paabo per le sue scoperte sugli aspetti dell’evoluzione umana che sono stati fondamentali per la sopravvivenza dell’essere umano come specie, dotandolo di un sistema immunitario migliore degli altri ominidi. Il merito di Paabo fu quello di scoprire nuove tecniche che i ricercatori hanno utilizzato per comparare il genoma umano a quello dei nostri antenati, come gli uomini di Neanderthal e gli uomini di Denisova.

